إحالة العاملين بمركز شباب كفر حمزة بالقليوبية للتحقيق للغلق فى أوقات العمل

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بجولة ميدانية شملت متابعة 11 مركز داخل 4 إدارات في مختلف أنحاء المحافظة، حيث تهدف المتابعة إلى انضباط العاملين وتقديم خدمات رياضية متميزة للمترددين للنشئ والشباب، وأن تصبح مراكز شبابنا مراكز خدمة مجتمعية، وتأتي المتابعة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وبدأت الجولة بزيارة مركز شباب الدير التابع لإدارة شباب طوخ، حيث تفقد الصبروط المنشآت الرياضية والمرافق المتاحة للشباب بمركز شباب الدير، وحمام السباحة نصف أولمبي لمراجعة عوامل الأمن والسلامة، وكذلك حضانة المركز وكافتيريا تحت الإنشاء بنظام حق الانتفاع ومراجعة السجلات المالية والإدارية، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة ملائمة تُسهم في تنمية قدرات ومواهب الشباب.

وشملت الجولة مراكز شباب إدارة شباب شبين القناطر تم متابعة 4 مراكز شباب «الأحراز - العسايلة - عرب جهينه - عرب الصوالحة» وفي مركز شباب الأحراز تم متابعة مركز التخاطب بالمركز ومتابعة الحمام الترفيهي بنظام حق الانتفاع ومراجعة عوامل الأمن والسلامة للحمام، وكذلك ملاعب المركز، وفي مركز شباب العسايلة تم متابعة الأنشطة المتواجدة في المركز، حيث إن المركز من المراكز التي تم تسليمها في مبادرة حياة كريمة وكذلك الأنشطة الموجودة بمركز شباب عرب الصوالحة وعرب جهينه.

وشملت المتابعة مراكز شباب إدارة شباب الخانكة، حيث تم متابعة 4 مراكز شباب، بدأت من مركز شباب عرب العليقات البحرية مفتوح ويمارس جميع الأنشطة الموجودة فيه ومتابعة العاملين بمركز الشباب، ومركز شباب أبو زعبل حيث تفقد حمام السباحة المطروح بنظام حق الانتفاع بقيمة إنشائية 4 ملايين جنيه وقيمة إيجارية 9000 جنيه لمدة 12 سنه تحت التنفيذ، تليها متابعة الموقع وفي مركز شباب كفر عبيان تم متابعة حمام السباحة الموجود بالمركز من حيث توافر عوامل الأمن والسلامة، وفي مركز شباب كفر حمزة مغلق في أوقات العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للشئون القانونية.

كما شملت الجولة مراكز شباب إدارة شباب شبرا الخيمة، ومتابعة مركزي ميت نما ومنطي في مركز شباب منطي، حيث تفقد إنشاء مول تجاري مكون من 3 أدوار بتكلفة إنشائية تتعدى 4.5 مليون جنيه، وبقيمة إيجارية شهرية 15 ألف جنيه لمدة 8 سنوات، ومتابعة حمام السباحة الموجود بالمركز من توافر عوامل الأمن والسلامة وفي مركز شباب ميت نما تم متابعة الأنشطة الموجودة في المركز.

وأكد الصبروط، على دعم الوزارة المستمر لمراكز الشباب وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان نجاح الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تُقام فيها، ودعا جميع الشباب إلى المشاركة الفعالة والاستفادة من البرامج والفعاليات المقدمة، مؤكدًا على دور الشباب الحيوي في بناء مستقبل مشرق لمصر.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب وتقييم الاحتياجات الفعلية للمراكز، بهدف وضع استراتيجيات فعالة لتطوير القطاع الشبابي في محافظة القليوبية.



إحالة العاملين بمركز شباب كفر حمزة للتحقيق



إحالة العاملين بمركز شباب كفر حمزة للتحقيق



إحالة العاملين بمركز شباب كفر حمزة للتحقيق



إحالة العاملين بمركز شباب كفر حمزة للتحقيق



إحالة العاملين بمركز شباب كفر حمزة للتحقيق