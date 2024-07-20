محمد جمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أول فيديو للغارات الإسرائيلية على الحديدة فى اليمن.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت غارات على الحديدة فى اليمن.

🚨🚨🚨 عاجل



قصف اسرائيلي عنيف على ميناء الحديدة في اليمن. pic.twitter.com/VN0hW3lD6G — الدكتور منصور المالك 🇸🇦 Mansour Almalik (@MSAlmalik) July 20, 2024

وأكد مسئول أمريكى أن إسرائيل شنت هجوما في اليمن، مشيرا إلى أن الغارة الإسرائيلية على الحديدة رد على استهداف الحوثى لتل أبيب.

وأضاف المسئول الأمريكى أن إسرائيل ضربت عدة أهداف فى الحديدة.