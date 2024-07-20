اليوم السابع
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أول فيديو للغارات الإسرائيلية على الحديدة فى اليمن

السبت، 20 يوليو 2024 06:39 م
أول فيديو للغارات الإسرائيلية على الحديدة فى اليمن غارات إسرائيلية فى اليمن
محمد جمال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أول فيديو للغارات الإسرائيلية على الحديدة فى اليمن.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت غارات على الحديدة فى اليمن.

وأكد مسئول أمريكى أن إسرائيل شنت هجوما في اليمن، مشيرا إلى أن الغارة الإسرائيلية على الحديدة رد على استهداف الحوثى لتل أبيب.

وأضاف المسئول الأمريكى أن إسرائيل ضربت عدة أهداف فى الحديدة.







اليمن

إسرائيل

الحديدة

الحوثيين




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