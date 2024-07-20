أهالى الشرقية يشيعون جنازة الشيخ عبدالله أبو الغيط كاتب 4 نسخ من القرآن الكريم

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرت حالة من الحزن علي أهالي محافظة الشرقية، لوفاة الشيخ عبدالله ابوالغيط، الذي كتب 4 نسخ من القرآن الكريم بخط اليد إحدهما باللغة الإنجليزية.

وشيع أهالي مركز ابو حماد مساء السبت جنازة الشيخ عبدالله، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما من مسقط رأسه بقرية الصوة، إثر وعكة صحية مرت به قبل أسابيع، وتوفي علي إثرها أثناء العلاج بأحد المستشفيات.

كان اليوم السابع أجري حوارا صحفيا مع الشيخ المسن قبل وفاته، أكد فيه أنه كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، ويحفظ القرآن الكريم سماعي، في عام 2011 تعرض لأزمة صحية بسبب خلل بالأذن الوسطي، ونصحه الطبيب بسماع القرآن الكريم، لتتحسن حالته بسرعة ليقرر تعلم القراءة والكتابة ونسخ القرآن الكريم بخط اليد.

وأكمل في حواره، أنه قام بنسخة بالخط العثماني 3 نسخ باللغة العربية، وبدأ العام الماضي في كتابة النسخة الرابعة باللغة الإنجليزية، وهي مترجمة.



الشيخ عبد الله وهو يكتب القران الكريم