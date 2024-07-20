أسرة مصرية لـ"العالم فى العلمين": المدينة جميلة ومتطورة وراقية وفخر لمصر

كتب الأمير نصرى

عبر زوار مدينة العلمين الجديدة عن فرحتهم بأجواء المهرجان، وذلك فى لقاء بكاميرا برنامج "العالم فى العلمين"، المذاع على شاشة سى بى سى.

وقال رب أسرة: "مدينة العلمين جميلة ومتطورة وراقية وفخر لمصر، وكل الفعليات هنا جميلة، مقدما الشكر للقائمين على المهرجان والرئيس السيسى لكل شيء جميل يقدمه للشعب المصرى". وأكدت الطفلة هدى، أن العلمين كلها جميلة وهقول لصحابى لما أرجع: "روحوا العلمين هتنبسطوا هناك"، وكلها مميزة.

ولفت شباب مهندسون يعملون بالمدينة ويقيمون فيها: "شاركنا فى عدة مشروعات، ومنبهرون بها، ومتوقع فى خلال 6 سنوات العلمين هتبقى فى حتة تانية وشكل مختلف" وأضاف آخر، أن الأجواء فى المدينة جميلة والجميع يستمتع بكل ما فيها، لافتا إلى أن مباراة أساطير كرة القدم التى ستعقد يوم الخميس المقبل ستكون جميلة".

ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.