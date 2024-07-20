أخبار مصر.. انتهاء جدول تخفيف الأحمال اليوم وحتى نهاية الصيف

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الانتهاء من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يعزى سلطان عٌمان في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط، داعياً الله عز وجل أن يتغمد برحمته ضحايا الحادث الأليم، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، ومجدداً إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم، والتضامن الكامل مع سلطنة عمان في هذا الظرف، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

رئيس الوزراء يغادر القاهرة متجها إلى غانا لحضور لاجتماع منتصف العام التنسيقى للاتحاد الأفريقى

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى العاصمة أكرا بدولة غانا، للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي غدا الأحد، الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٤، وذلك على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).

وزارة الكهرباء: انتهاء جدول تخفيف الأحمال اليوم وحتى نهاية الصيف

تنتهى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة اليوم، السبت، من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال فى الساعة 7 مساءً، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

رفع علم مصر أمام مقر برلمان أونتاريو الكندى للعام السادس على التوالى

أعرب السفير المصري في أوتاوا أحمد حافظ، عن اعتزازه بالمشاركة للعام الثاني، منذ توليه عمله بالسفارة المصرية بكندا، في مراسم رفع علم مصر أمام مقر برلمان أونتاريو، وذلك في إطار احتفالات "شهر التراث المصري" الذي يُعقد خلال شهر يوليو بالتزامُن مع احتفالات ثورة يوليو المجيدة، فضلاً عن كون هذا العام تحديداً يصادف أيضاً الاحتفال بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وزير الخارجية يلتقى مع كبار رجال الأعمال الغانيين خلال زيارته إلى أكرا

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأنه خلال زيارته الحالية إلى أكرا، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع مجموعة من كبار رجال الاعمال الغانيين الذين يمثلون قطاعات الانشاءات والدواء والشحن والسيارات والطاقة والمنتجات الغذائية والمشروعات الزراعية. وزارة التعليم تعلن تفاصيل حلول مشكلة كثافة الطلاب استعدادا للعام الدراسى 2025 أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الحكومة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير الإتاحة بالقضاء على مشكلة الكثافات بالفصول الدراسية وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. انطلاق امتحانات الدور الثانى 2024 لطلاب مدارس الجيزة الإثنين المقبل تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب مدارس محافظة الجيزة، للعام الدراسي 2023/2024، الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو 2024، وتستمر حتى أول شهر أغسطس القادم. ختامه مسك.. فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الديناميكا "فيديو" أكد طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات سهولة امتحان مادة الديناميكا، موضحين أن الأسئلة سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، حيث إن أفكار الامتحان بسيطة ومن امتحانات أعوام سابقة، كما أن الأسئلة مباشرة وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب، مؤكدين أن الأسئلة مناسبة لوقت الاختبار. قصف جوى ومدفعى مكثف على منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط غزة أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: قصف جوي ومدفعي مكثف على منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار ارتفاع درجات الحرارة، واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

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