أخبار مصر.. ارتفاع بالحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 45 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يعزى سلطان عٌمان في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط، داعياً الله عز وجل أن يتغمد برحمته ضحايا الحادث الأليم، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، ومجدداً إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم، والتضامن الكامل مع سلطنة عمان في هذا الظرف، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

رئيس الوزراء يغادر القاهرة متجها إلى غانا لحضور لاجتماع منتصف العام التنسيقى للاتحاد الأفريقى

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى العاصمة أكرا بدولة غانا، للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي غدا الأحد، الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٤، وذلك على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).

وزارة التعليم تقرر منح درجة سؤال كاملة لجميع الطلاب فى امتحان الديناميكا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه خلال فترة امتحان مادة الديناميكا، أصدرت اللجنة الفنية المختصة بمراجعة اسئلة الامتحان ونموذج الإجابة قبل بدء التصحيح تقريرًا حول وجود ملاحظات على صياغة السؤال (رقم 1 فى النموذج أ) والذى يعادل سؤال (رقم 5 فى النموذج ب)، ويعادل السؤال (رقم 2 فى النموذج ج)، ويعادل السؤال (رقم 4 فى نموذج د)، وبناء عليه وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بمنح درجة السؤال لجميع الطلاب فى امتحان المادة.

وزارة الكهرباء: انتهاء جدول تخفيف الأحمال اليوم وحتى نهاية الصيف

تنتهى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة اليوم، السبت، من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال فى الساعة 7 مساءً، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

رفع علم مصر أمام مقر برلمان أونتاريو الكندى للعام السادس على التوالى

أعرب السفير المصري في أوتاوا أحمد حافظ، عن اعتزازه بالمشاركة للعام الثاني، منذ توليه عمله بالسفارة المصرية بكندا، في مراسم رفع علم مصر أمام مقر برلمان أونتاريو، وذلك في إطار احتفالات "شهر التراث المصري" الذي يُعقد خلال شهر يوليو بالتزامُن مع احتفالات ثورة يوليو المجيدة، فضلاً عن كون هذا العام تحديداً يصادف أيضاً الاحتفال بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وزير الخارجية يلتقى مع كبار رجال الأعمال الغانيين خلال زيارته إلى أكرا