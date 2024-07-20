اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت للطلاب بالعام الدراسى الجديد

السبت، 20 يوليو 2024 12:08 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت للطلاب بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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التربيه والتعليم

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