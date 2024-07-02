9744 طالبا بالثانوية فى الإسماعيلية يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية

الإسماعيلية- صبرى غانم

يؤدي اليوم الثلاثاء 9744 طالب وطالبة من أبناء محافظة الإسماعيلية امتحانات الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية فى مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل" الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، داخل 31 لجنة على مستوى 8 إدارات تعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وانتظم دخول الطلبة والطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم بمحافظة الإسماعيلية وشهدت اللجان استخدام العصا الإلكترونية للكشف على الطلاب والتأكد من عدم حملهم لأى أجهزة تليفون محمول أو أى أجهزة أخرى وعدم دخولهم لجان الامتحانات بأى أوراق أو كتب أو أدوات مخالفة لقواعد الامتحانات وذلك تنفيذا لكتاب وزارة التربية والتعليم الدورى الخاص بتنظيم عملية الامتحانات.

وتوافد الطلبة والطالبات على لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية لأداء الامتحانات.

وشهد محيط المدارس انتشار امنى كثيف وتأمين للجان وتواجد أولياء الأمور وانتظارهم لاولادهم الطلبة والطالبات حتى خروجهم من لجان الامتحانات.



وعقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة بحضور سامي فضل وكيل المديرية استعدادا لانطلاق الامتحانات والتى انطلقت الإثنين 10 يونيو الماضى.

وطالب وكيل الوزارة رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وشدد "بحيري " على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد وكيل الوزارة " أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.