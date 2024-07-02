وكيل "صحة الفيوم": طالبة الثانوية العامة ومولودها بصحة جيدة

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في بيان صحفى، أن طالبة بالثانوية العامة شعرت بآلام الولادة أثناء أدائها امتحان مادة اللغة الإنجليزية بإحدى اللجان بمركز طامية.

وأكد بيان الصحة، أن الأم وطفلتها بحالة جيدة، وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز وكيل مستشفى طامية المركزي أنه فور ورود بلاغ من غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم لمستشفى طامية المركزى بتوجه الإسعاف بحالة طالبة تدعى (ياسمين ع ف) 19 سنة من مدرسة طامية الثانوية فى حالة اشتباه وضع.

واستعدت المستشفى وتم استقبال الحالة فى قسم الاستقبال وقامت الدكتورة هدير رجب طبيبة الاستقبال بفحص الحالة والتأكد من أنها حالة ولادة طبيعية وعلى الفور تم استدعاء الدكتورة شيماء شعبان طبيبة النساء وقامت بعمل اللازم ووضعت الطالبة مولودة مكتملة النمو بصورة طبيعية والأم والجنين فى حالة ممتازة وجارى الانتهاء من اجراءات الخروج بعدما تم عمل اللازم.

جدير بالذكر أن الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد اعطى توجيهاته لإدارة الطوارئ والسادة مديري المستشفيات برفع حالة الاستعداد وتسهيل كافة الإجراءات الصحية لطلبة الثانوية العامة.