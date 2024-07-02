وكيل صحة الدقهلية يترأس الاجتماع الأول لرؤساء الهيئة الطبية بمستشفيات المحافظة

الدقهلية - سارة الباز

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، الاجتماع الأول لرؤساء الهيئة الطبية بمستشفيات مديرية الصحة بحضور الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات.

ناقش الاجتماع التوصيف الوظيفي، والمهام الموكلة لرئيس الهيئة الطبية في ضوء اللائحة 75 ، وشدد"مكين" على مراجعة خطابات التحويلات وتقييمها فنيا ومدى فاعلية منظومة التحويلات بالمستشفيات.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة ضبط منظومة العروض، والتنسيق بين الأقسام في العروض سواء العروض الطارئة، والغير طارئة؛ لتقديم الخدمة المثلى للمريض بالتعاون بين أقسام المستشفى المختلفة.

ولفت إلى إعداد تقييم شهري بأداء جميع الأقسام فنيا، وتنظيم اللقاءات العلمية علاوة على دراسة الاحتياجات الخاصة بالأقسام، وحل المعوقات؛ لرفع كفاءة ومؤشرات أدائها.