وكالة الطاقة الدولية: الوصول العالمى للطاقة النظيفة يبدأ فى الانخفاض للمرة الأولى

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ذكر تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية أنه على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها دول العالم في الطاقة المتجددة النظيفة كجزء من التحول الأخضر لمكافحة أزمة المناخ؛ بدأ الوصول العالمي إلى الطاقة في الإنخفاض للمرة الأولى منذ عقد من الزمن نتيجة لتزايد عدد سكان العالم والتخلص التدريجي من مصادر الطاقة التقليدية مجتمعة.



ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قوله إن التقرير وجد ارتفاعا كبيرا في عدد الأشخاص الذين يعيشون بدون كهرباء في عام 2022 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يفتقر الآن 685 مليون شخص في العالم إلى الكهرباء، أي أكثر بـ 10 ملايين مقارنة بعام 2021.



وأضاف أنه لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتعلق بإتاحة مصادر طاقة حديثة ومستدامة يمكن الاعتماد عليها بتكلفة معقولة للجميع، سنحتاج إلى المزيد من الاستثمار في الاقتصادات الناشئة والنامية لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء وتقنيات الطهي النظيف والوقود، مشيرا إلى أنه في العصر الحالي، لا يذهب سوى جزء صغير من إجمالي الاستثمارات في الطاقة إلى البلدان التي تعتبر فيها مشاكل الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف بالغة الأهمية، لاسيما في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.



وقالت وكالة الطاقة الدولية ، في بيان صحفي ، "لا يزال العالم بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 7 للطاقة بحلول عام 2030 ، الهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة هو ضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة".



وأضاف البيان أنه لا تزال منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررا، حيث يعيش 570 مليون شخص، أي أكثر من 80 في المئة من سكان العالم بدون كهرباء، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بمستويات عام 2010، كما أن العديد من دول العالم لا تزال عاجزة عن تحقيق الوصول الشامل إلى الطهي النظيف بحلول عام 2030.



وتابع أنه في الوقت الحالي، لا يزال ما يصل إلى 2.1 مليار شخص يعتمدون على أنواع الوقود والتكنولوجيات الملوثة للطهي، لاسيما في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وآسيا ، ويعني الاستخدام التقليدي للكتلة الحيوية أن الأسر تقضي ما يصل إلى 40 ساعة أسبوعيا في جمع الحطب والطهي، مما يعيق قدرة المرأة على مواصلة العمل أو المشاركة في صنع القرار المحلي، ويمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس.



ويؤدي تلوث الهواء المنزلي الناجم عن استخدام أنواع الوقود والتكنولوجيات الملوثة للطهي إلى وفاة 3.2 مليون شخص قبل الأوان سنويا، حسبما أوضح بيان وكالة الطاقة الدولية، في الوقت الذي زاد فيه استهلاك الكهرباء المتجددة بأكثر من 6 في المئة على أساس سنوي في عام 2021، مما أدى إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء في العلم إلى 28.2 في المئة.