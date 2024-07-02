وزير العمل يشكر العاملين بالوزارة فى بيان رسمى

كتبت آية دعبس

توجه حسن شحاتة وزير العمل، في بيان له اليوم الثلاثاء، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بديوان عام الوزارة، ومديري الإدارات، والإدارات المركزية، وصندوقي الطوارئ، وتمويل التدريب والتأهيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ومديريات العمل بالمحافظات، ومجلة العمل، على العمل معهم منذ توليه حقيبة الوزارة، في أغسطس 2022، وحتى اليوم، من أجل التقدم في ملف العمل "محليا وعربيا ودوليا".

وأكد شحاتة على ثقته في كافة العاملين، لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في ملف العمل من كافة جوانبه، وبناء الجمهورية الجديدة.

وساعات ويعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشكيل الحكومي الجديد، وكذلك حركة المحافظين، بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يونيو الماضي، ولعل جوهر التغيير الشامل المنتظر غداً الأربعاء، هو الوجوه الجديدة، والكفاءات القادرة على إدارة الملفات، ومجابهة التحديات، خاصة في الملفات الاقتصادية، لتحقيق نجاحات ملموسة تنعكس بدورها على حياة المواطن، وتشكل حائط صد أمام التحديات والظروف الإقليمية والدولية المحيطة.