اليوم السابع
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وزارة التعليم: درجات الثلاثة أسئلة بامتحان الفيزياء للثانوية بـ5 درجات

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 03:00 ص
وزارة التعليم: درجات الثلاثة أسئلة بامتحان الفيزياء للثانوية بـ5 درجات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الثلاثة أسئلة التى سيحصل الطلاب فيها على الدرجات الكاملة بامتحان الفيزياء للثانوية العامة مخصص لهم قرابة 5 درجات.

وكانت اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة امتحان الفيزياء للثانوية العامة قررت النتائج التالية:

- الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (٣٠٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و٤٠٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و٣٠٪؜ للمستويات العقلية العليا).

- ٩٠٪؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

- وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم ٦ (نموذج أ) والسؤال رقم ٣٣ (نموذج أ) والسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) والسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.







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