نيويورك تايمز: كبار جنرالات إسرائيل يريدون وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن كبار الجنرالات فى إسرائيل يريدون البدء فى وقف إطلاق النار فى غزة، حتى لو ظلت حماس فى السلطة فى الوقت الراهن، ما يوسع الخلاف بين الجيش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذى يعارض الهدنة التي تسمح لحماس بالنجاة من الحرب.

وذكرت الصحيفة، أن الجنرالات يعتقدون أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لتحرير ما يقرب من 120 إسرائيليا لا يزالوا محتجزين فى غزة سواء أحياء أو أموات، وذلك بحسب مقابلات أجرتها نيويورك تايمز مع سنة مسئولين أمنيين سابقين وحاليين.

وفى ظل عدم كفاية العتاد لخوض مزيد من القتال بعد أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ عقود، يعتقد الجنرالات أيضا أن قواتهم بحاجة إلى وقت للتعافى فى حال اندلاع حرب برية ضد حزب الله، بحسب ما قال المسئولون.

وأشار أغلب المسئولين الذين تحدثت معهم الصحيفة، والذين رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة أمور أمنية حساسة، إلى أن الهدنة مع حماس قد تجعل التوصل إلى اتفاق مع حزب الله أسهل.

ولفتت الصحيفة إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي تتكون من نحو 30 جنرالا بارزا، بينهم رئيس أركان الجيش هيرزى هاليفى وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية ورئيس الاستخبارات العسكرية.

وتقول نيويورك تايمز، إن ميل جيش إسرائيل لوقف إطلاق النار يعكس تغييرا كبيرا فى تفكيره على مدار الأشهر الأخيرة بعدما أصبح واضحا أن نتنياهو يرفض أن يلتزم بخطة ما بعد الحرب، وقد أدى القرار إلى خلق فراغ فى السلطة وأجبر الجيش على التراجع والقتال فى مناطق من غزة بعد أن تم القضاء على المقاتلين فيها.

ويقول إيال هولاتا، الذى عمل مستشار للأمن القومى فى إسرائيل حتى العام الماضى، والذى يتحدث بانتظام مع مسئولي الجيش، إن الجيش يدعم تماما اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأضاف أنهم يعتقدون أن يإمكانهم دائما العودة والاشتباك عسكريا مع حماس فى المستقبل، ويفهمون أن التوقف فى غزة يجعل منع التصعيد أكثر احتمالا فى لبنان، ولديهم ذخيرة أقل وقطع غيار اقل وطاقة أقل من ذي قبل، لذلك يعتقدون أن التوقف فى غزة يمنح إسرائيل وقتا أكبر للاستعداد فى حل اندلاع حرب أكبر مع حزب الله.