نقيب "محاميى شمال القاهرة" يستقبل وفدا من محامى العراق

كتب محمد السيد الشاذلى

استقبل عمرو محى الدين، نقيب محامي شمال القاهرة وفداً من نقابة محامي العراق، على رأسهم المحامي صالح علي الجبوري رئيس هيئة انتداب محامي نينوى.

في بداية اللقاء، رحب نقيب محامي شمال القاهره بوفد نقابة محامي العراق، وقال: "نحن نعتبر أنفسنا كيان واحد، أحيي الدور الوطني لنقابة محامي العراق لمالها مكانة خاصة، في قلوب المصريين والعرب".

وأكد عمرو محى الدين، نقيب محامي شمال القاهرة أن مصر ومؤسساتها ومنها نقابة المحامين دائما ترحب بالأشقاء العرب والتعاون معهم في جميع المجالات.

ومن جانبه، أشاد صالخ الجبوري رئيس هيئة انتداب محامي الموصل بالعلاقات القوية التي تربط بين نقابة المحامين بمصر والعراق ، وقال: "نحن نعتبر أنفسنا كيان واحد ونحن الآن في بلدنا الثاني مصر وحاضرين لها بحب وسلام".

حضر اللقاء محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة وطارق بخيت وكيل نقابة محامي شمال القاهرة ومحمود حمزه عضو الشباب بنقابة محامين شمال القاهرة.