نجل بايدن يقاضي شبكة "فوكس نيوز" بسبب بث لقطات خادشة للحياء دون موافقته

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رفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوى قضائية ضد شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين، متهمًا المؤسسة الإعلامية بانتهاك قانون ولاية نيويورك بعد نشر لقطات تتضمن صور ومقاطع فيديو يظهر فيها "عاريًا" دون موافقته.

وأوضح موقع "اكسيوس" الأمريكي أنه تم تضمين الصور المذكرة في فيلم قصير بعنوان "محاكمة هانتر بايدن" بثته فوكس نيوز، ضمن تغطيتها لمحاكمة هانتر بايدن المحتملة عن جرائم لم يتم توجيه الاتهام إليه بارتكابها مطلقًا.

وأشار الموقع إلى أن الفيلم المذكور تم وقف بثه من منصة البث المباشر "فوكس نيشن" بعد تهديد بايدن بمقاضاة الشبكة في أبريل الماضي، لافتة إلى أن التهديد والدعوى القضائية المرفوعة، اليوم الاثنين، جزء من استراتيجية هانتر بايدن القانونية والصحفية الأكثر عدوانية ردًا على هجمات الجمهوريين والمعارك القانونية الأخرى.

وقال محامو هانتر بايدن إن شبكة فوكس نيوز سعت عمدًا إلى "مضايقته وإزعاجه وإذلاله" من خلال نشر الصور وجذب المتابعين وكسب الأرباح "بشكل غير عادل" على حساب المدعي.

ونصت الدعوى القضائية أنه "سيكون من المخالف للعدالة والضمير السماح للمدعى عليهم بالاحتفاظ بالأرباح التي اكتسبوها من (تغطيتهم) لمحاكمة هانتر بايدن، والتي يجب إلغاؤها ودفعها للسيد بايدن كتعويض"، كما رأت أن فوكس نيوز "تتلاعب عمدًا بالحقائق، وتشوه الحقيقة .. وهو ما ألحق ضررًا كبيرًا بالسيد بايدن"، مطالبة شبكة فوكس نيوز بإزالة الصور وتدميرها بشكل دائم وتغطية نفقاته القانونية في القضية.

من جانبها، ذكرت شركة "فوكس نيوز ميديا"، المالكة لشبكة فوكس نيوز، في بيان، أن الدعوى القضائية "تستند على دوافع سياسية بالكامل، وتفتقر إلى الأسس الموضوعية"، مشيرة إلى أنه من ضمن حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي تغطية "الأحداث الجديرة بالنشر التي صنعها السيد بايدن".

وقالت الشركة الأمريكية إن "الشكوى الأساسية تتمحور حول برنامج بث مباشر في عام 2022، لم يشتك منه السيد بايدن حتى رسالته في أواخر أبريل 2024"، مضيفة أنه "تمت إزالة البرنامج في غضون أيام من الرسالة، وسط قدر كبير من الحذر، لكن هانتر بايدن شخصية عامة وكان موضوع تحقيقات متعددة وهو الآن مجرم مدان".

جدير بالذكر أن نجل الرئيس الأمريكي تمت إدانته في يونيو الماضي في محاكمة فيدرالية بتهم موجهة له في قضايا متعلقة بالأسلحة، كما يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا بسبب هذه التهم الثلاث، لكن من المحتمل ألا يحصل على أقصى عقوبة، ويواجه أيضًا محاكمة قادمة بشأن رسوم الضرائب الفيدرالية في كاليفورنيا.