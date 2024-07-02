اليوم السابع
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مواعيد غلق وفتح المحلات بالقاهرة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:56 ص
مواعيد غلق وفتح المحلات بالقاهرة.. تعرف عليها إغلاق المحال - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة، أمس تطبيق المواعيد الجديدة لـ غلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

مواعيد غلق وفتح المحال بالقاهرة :


أولاً : تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانياً : تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .

رابعاً: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم .

خامساً: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.







مواعيد غلق المحالات

غلق المحال

القاهرة

محافظ القاهرة

مواعيد فتح المحلات



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