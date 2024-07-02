مقتل شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قُتل شاب من عزبة المنصورة بقرية العزيزية دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، بطلق نارى (خرطوش) فى ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده تلقيها إشارة من مستشفى طامية المركزى بوصول شاب جثة هامدة إثر تعرضه لطلق ناري.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية لمكان الواقعة وكشفت التحريات الأولية التى قادها العقيد هانى تعيلب مفتش المباحث والرائد محمد عشرى رئيس مباحث المركز والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، وأشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة، أن الجثة لشاب يدعى "عبيد هندى محمود سعداوى 19 سنه، ومقيم بعزبة المنصورة التابعة لقرية العزيزية دائرة مركز شرطة طامية ومصاب بطلق نارى ( خرطوش) بالصدر.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة كما أمرت بالتحرى حول الواقعة وملابستها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.