مصرع 27 شخصا جراء حادث تدافع فى ولاية أوتار برديش الهندية

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن مسؤولون هنود، اليوم الثلاثاء، مصرع 27 شخصا إثر وقوع حادث تدافع خلال تجمع دينى فى ولاية أوتار برديش الواقعة فى شمال البلاد.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن المسؤول فى الشرطة الهندية راجيش كومار قوله "إن الحادث الذى وقع بإحدى قرى مدينة "هاثراس" في ولاية "أوتار برديش" أسفر عن سقوط 27 قتيلا حتى الآن، بينهم نساء و3 أطفال".

وأفاد المسؤول الطبي بمنطقة "إيتا" بالولاية أوميش تريباثي بأنه تم استلام 27 جثة، علاوة على نقل عدد من المصابين إلى المستشفى.. فيما أعرب رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث عن تعازيه لأسر الضحايا، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.