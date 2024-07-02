مصرع شخص جراء إعصار بيريل فى سانت فينسنت بمنطقة البحر الكاريبى

كينجستاون (أ ش أ)

لقى شخص واحد مصرعه جراء الإعصار بيريل الذى ضرب سانت فينسنت والجرينادين فى منطقة البحر الكاريبى خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء أن السلطات في سانت فينسنت حذرت من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإعصار، كما تقوم بتقييم حجم الخسائر الناجمة عنه.. مشيرا إلى أن الدول الأخرى في منطقة الكاريبي على استعداد لوصول الإعصار.

وأضاف الراديو أن الإعصار اشتدت قوته إلى الفئة الرابعة.

يشار إلى أن سانت فنسنت هي دولة في سلسلة جزر الأنتيل الصغرى وبالتحديد الجزء الجنوبي من جزر ويندوارد والتي تقع في الطرف الجنوبي للحدود الشرقية لمنطقة البحر الكاريبي حيث يلتقي هذا الأخير مع المحيط الأطلسي.