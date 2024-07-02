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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:02 م
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مصدر حكومى مطلع لإكسترا نيوز: استمرار وزيرى الرى والتعليم العالى فى منصبيهما

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:43 م
مصدر حكومى مطلع لإكسترا نيوز: استمرار وزيرى الرى والتعليم العالى فى منصبيهما وزير الرى

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كشف مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، عن استمرار وزيري الري و التعليم العالي في منصبيهما. 

 







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