مسجل خطر يكشف تفاصيل سرقته شقة سيدة فى بولاق أبو العلا

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة شقة سكنية في بولاق أبو العلا، بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المسروقات، وكشف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن ممارسته نشاط سرقة الشقق السكنية، بواسطة التسلل إليها ليلا، أو استغلال خلوها من المقيمين بها، حيث يراقب الشقة المستهدف سرقتها، وفور تأكده من خلوها من أصحابها، يتسلل إليها، ويستولى على أجهزة كهربائية، ومبالغ مالية، ومشغولات ذهبية.



أضاف المتهم أنه ارتكب 3 جرائم سرقة لشقق، آخرها سرقة أجهزة كهربائية من شقة سيدة، وأرشد عن المسروقات، وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، تفيد تعرض شقة سيدة للسرقة على يد مجهول استولى على أجهزة كهربائية، بمنطقة بولاق أبو العلا، بإجراء التحريات تبين أن عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا، وراء ارتكاب السرقة.



بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالسرقة، وأرشد عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

