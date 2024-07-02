محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية لإحدى الحالات الإنسانية

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن من ذوى الهمم بناحية منوف مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، فيما وجهمحافظ المنوفية ادارة التفتيش و المتابعة بالديوان العام للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن بناحية منشأة سلطان بمركز منوف يلتمس إنهاء إجراءات الإحلال والتجديد للمبنى الخاص به، ومواطن بناحية دناصور بمركز الشهداء يتضرر من تعدى أحد الجيران بعمل اشغالات بالشارع الخاص بهم .

كما كلف المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا ًنحو شكوى مواطن من ناحية اسنطها بمركز الباجور يتضرر من انتحال شخص صفة دكتور علاج طبيعى والعرض عليه .



وأكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح دائماً أمام جميع المواطنين للتعرف على شكواهم، وتلبية مطالبهم وذلك في إطار اللوائح والقوانين .



