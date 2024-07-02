محافظ الإسماعيلية يناقش نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق بمركز فايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق وربط بعض الطرق بمركز ومدينة فايد، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، رئيس مركز ومدينة فايد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير عام مديرية المساحة، رئيس قطاع محطة كهرباء أبوسلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام مديرية الزراعة ومدير حماية الأراضي، مدير عام شركة تاون جاس، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الشئون القانونية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم متابعة مناقشة نقل المرافق المتعارضة بقرية أبوسلطان، بعد قيام ممثلي كافة المرافق بمعاينة المنطقة على أرض الواقع أمس الإثنين، وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة معاينة كافة المناطق على أرض الواقع، لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة سرعة التنفيذ لنقل المرافق العامة بما لا يتعارض مع الشروط الفنية والدراسات المتخصصة.