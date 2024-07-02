محافظ أسوان يسلم 50 مروحة و10 كراسى متحركة وتسديد ديون 14 غارمة

أسوان - عبد الله صلاح

سلم أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، 50 مروحة ستاند، و10 كراسى متحركة لذوى الهمم، فضلاً عن حالات التمكين الاقتصادى وسداد ديون الغارمات لعدد 14 سيدة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى برعاية مبادرة "الناس لبعضهم"، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بمبالغ مالية وصلت لنحو 3.5 مليون جنيه لرسم الفرحة والبسمة على قلوب الفئات غير القادرة من هذه الحالات الإنسانية المختلفة وذلك فى حضور الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة.

وأشار، إلى أن هذه الحالات تقوم بعرض شكواها ومطالبها على المحافظ شخصياً سواء أثناء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى أو عبر التواصل المباشر بالواتس آب الخاص به أو خلال الجولات الميدانية ، لافتاً إلى أن مبادرة الناس لبعضهم أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً منذ إطلاقها فى مارس 2020 ، لتقديم الدعم اللازم من حيث توفير المستلزمات والأدوية والكراسى المتحركة ، بجانب تقديم الدعم المادى والنفسى لأسر ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك تواكباً مع ما تقدمه المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من محاور عديدة منها التمكين الإقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة لمحدودى الدخل بما يساهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية.