مبادرات صيفية لدعم مواهب الأطفال فى بورسعيد تحت إشراف أكفأ المعلمين والموجهين.. تطبيق "متعة التعلم" فى 15 مدرسة بتكلفة مليون جنيه.. وانطلاق فعاليات البرنامج التثقيفى فى 108 مساجد على مستوى المحافظة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تتنوع المبادرات الصيفية فى محافطة بورسعيد ، لدعم الأطفال على حسب مواهبهم ورغباتهم التى يحبونها، والعمل على تنميتها، فتم إطلاق مبادرتين فى المساجد والمدارس.

أطلقت محافظة بورسعيد، العديد من المبادرات التى لاقت استحسان الأهالى ويهتم بها قطاع عريض من المواطنين، ومنها مبادرة تعليمية ترفيهية للأطفال تحت اسم "متعة التعلم". وللتعرف على أهمية هذه المبادرة للأطفال لابد من الوقوف على تفاصيلها كالتالى :

المبادرة تشمل على الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وإلقاء الشعر، الحاسب الآلى.

تسهم المبادرة فى إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة والاستغناء عن الدروس الخصوصية

انطلقت المبادرة فى 15 مدرسة على مستوى المحافظة

المبادرة تقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية

مدارس المبادرة تعمل يومياً من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساءً، لطلاب المرحلة الابتدائية.

تم تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "متعة التعليم" لتلاميذ المرحلة الابتدائية

المبادرة تحت إشراف نخبة من أكفأ المعلمين والموجهين.

كما أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل " لحفظ القرآن الكريم " بمحافظة بورسعيد، وذلك لتحصين النشء من الأفكار الهدامة، وغرس القيم النبيلة فى نفوسهم، واكسابهم العادات الايجابية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن البرنامج ينطلق فى 108 مساجد على مستوى المحافظة يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرا إلى أن الهدف من هذه البرامج والفعاليات تنمية مهارات الأطفال، وصقل شخصيتهم، وغرس القيم الدينية والأخلاقية فى نفوسهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، من خلال حفظ القرآن الكريم وتجويده، وتعليم أحكام الإسلام وفقهه.

وأوضح أن البرنامج يُساعد على تنمية شخصية الأطفال وتحصيلهم العلمى، وتنشئة جيل واعٍ ملتزم بالقيم الدينية والأخلاقية، ويُساهم فى تعزيز روح التعاون والمشاركة بين الأطفال، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، واستمرار البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل كل عام.

وأشار إلى أهمية البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل، لحفظ النشء من الإرهاب والتطرف والأفكار المغلوطة، وذلك من خلال المساجد، حيث يتم تحفيظهم القرآن الكريم وسُنة رسول الله، وتعليمهم القيم والأخلاق النبيلة، لافتا لأهمية اللقاءات المستمرة مع الأطفال فى مساجد المحافظة، والذى يتم من خلاله اكتشاف مواهب الأطفال فى كل الفنون والعلوم لتقدم المجتمع. وطالب المحافظ، بضرورة البعد عن الدروس الخصوصية والاعتماد على المدرسة التى تعزز روح الانتماء والتعاون وخلق التنافس الشريف.



افتتاح المبادرة ببورسعيد



افتتاح مبادرة القرآن الكريم



الاطفال وأولياء امورهم



جانب من الطالبات



جانب من حضور الأطفال