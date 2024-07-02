ماليزيا تبدي استعدادها للتعاون مع إندونيسيا في جهود حفظ السلام

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أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الإثنين، عن استعداد بلاده للتعاون مع إندونيسيا في مهمة حفظ السلام إذا حصلت على تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن إبراهيم قوله عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو: "تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الملحة، بما في ذلك دور برابوو في تمثيل إندونيسيا على المسرح الدولي مؤخرًا وجهوده في تعزيز الرؤية الإقليمية والعالمية والتعاون والسلام".

وتابع: "رحبت أيضًا بفكرة التعاون في مهمة حفظ سلام دولية ماليزية إندونيسية بما في ذلك مهمة فلسطين وإمكانية توسيع هذا التعاون ليشمل المستوى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".

وفي الوقت نفسه، أعرب أنور، عن امتنانه وتمنى لبرابوو، الرئيس المنتخب للفترة 2024-2029، الشفاء العاجل بعد الجراحة الناجحة التي أجريت له مؤخرًا الأسبوع الماضي.

وأضاف أنور: "أتمنى أن تسير جميع الاستعدادات لتنصيب برابوو رئيسًا في 20 أكتوبر المقبل بسلاسة".