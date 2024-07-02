لوبان: عملية توجيه الناخبين فى الانتخابات إزدراء لهم

أحمد علوى

قالت مارين لو بان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى المتمثل فى حزب " التجمع الوطنى"، إن عملية التصويت للانتخابات التشريعية التى جرت فى فرنسا، تعرضت لعملية توجيه.

"Le désistement et les consignes de vote sont le pire des mépris à l'égard des électeurs", estime Marine Le Pen. "Cette élection est une émancipation du peuple français", dit-elle.#le710inter pic.twitter.com/5qqqmkKBfL — France Inter (@franceinter) July 2, 2024

وقالت لوبان في حديث لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية، اليوم الثلاثاء مع أن التجمع الوطنى كان الهدف الرئيسي لعملية تركيز الأصوات، وإنه قد يستفيد فى بعض الأحيان من رفض التصويت أيضاً لصالح حزب "فرنسا الأبية" اليسارى، ولكن ما جرى من توجيه فهو مرفوض.

وعن خطة خصومها لإغلاق الطريق أمام حزبها فى الجولة الثانية، قالت مارين لوبان إن "تعليمات الانسحاب والتصويت هى أسوأ ازدراء للناخبين"، وأضافت: "هذه الانتخابات هى تحرير للشعب الفرنسى".