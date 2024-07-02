كوريا الشمالية تعلن نجاحها فى اختبار صاروخ باليستى تكتيكى من نوع جديد

بيونج يانج (أ ش أ)

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رأس حربى يزن 4.5 طن، وأنها تعتزم إجراء تجربة أخرى خلال شهر يوليو الجارى.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن إدارة الصواريخ في البلاد قولها "إن الاختبار الذي تم إجراؤه أمس الاثنين يهدف إلى التحقق من ثبات طيران الصاروخ الباليستي التكتيكي الجديد من النوع Hwasongpho-11Da-4.5 المزود برأس حربي كبير للغاية، ودقة الإصابة عند أقصى مدى يبلغ 500 كيلومتر والحد الأدنى للمدى 90 كيلومترا".

وأضاف بيان الإدارة أن اختبار نظام الأسلحة من النوع الجديد يعد جزءا من الأنشطة المعتادة للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها.

وأشارت إدارة الصواريخ إلى أنها ستختبر إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي من النوع الجديد Hwasongpho-11Da-4.5 للتحقق من خصائص الطيران ودقة الضربة وقوة انفجار رأس حربي كبير للغاية على مدى متوسط ​​يبلغ 250 كيلومترا خلال يوليو الجاري.