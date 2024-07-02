كوريا الجنوبية تكذب نجاح الشمال فى إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس حربى عملاق

سول (أ ش أ)

قال الجيش الكورى الجنوبى اليوم الثلاثاء، إن ادعاء بيونج يانج أنها نجحت فى تجربة إطلاق صاروخ جديد هو على الأرجح "كذب"، وذلك فى أحدث نفى لادعاءات كوريا الشمالية بشأن اختبار الأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها "إنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين في اتجاه الشمال الشرقي من منطقة غربية"، موضحة أن أحدهما حلق لمسافة حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي، لكن الآخر حلق لحوالي 120 كيلومترا فقط قبل أن يختفي أثره من الرادار، مما يزيد من احتمالات فشل إطلاقه.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي لي سونغ-جون: "نحن نجري التحليل، مع ترجيح احتمال أن يكون ادعاء كوريا الشمالية العلني هو (شكل من أشكال) الخداع".

وأضاف المتحدث أن "الصاروخ الثاني حلق بصورة غير طبيعية ويبدو أنه سقط في حقل بمنطقة غير مأهولة"، مشيرا إلى أنه "من النادر جدا إجراء تجربة إطلاق صاروخي داخل البلاد بعيدا عن الساحل، وهناك احتمال كبير أن يكون ادعاؤها بنجاح التجربة كاذبا".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح صاروخا تكتيكيا من طراز "هواسونج 11Da-4.5" قادرا على حمل رأس حربي عملاق من فئة 4.5 طن بمدى أقصى يبلغ 500 كيلومتر ومدى أدنى يبلغ 90 كيلومترا.