كشف هوية شاب صدمه قطار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية شاب صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في العياط، وتبين أنه مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز العياط، وتم استدعاء أفراد أسرته، حيث تعرفوا عليه، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وأشارت تحريات رجال المباحث أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار، ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى المشرحة، لتصرح النيابة بدفن الجثة، وتولت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص في حادث شهدته قرية بالعياط، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن قطارا صدم شابا أثناء عبوره السكة الحديد، مما أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق..