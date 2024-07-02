قبرص تؤكد موقفها بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا لأعمال حربية ضد لبنان

بيروت (أ ش أ)

أكدت سفيرة قبرص فى لبنان ماريا هادجيثيودوسيو، موقف بلادها الرسمى بعدم السماح باستخدام الأراضى القبرصية، منطلقا لأعمال حربية ضد لبنان، معربة عن أملها فى الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الحالة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب اللبنانى النائب فادى علامة، وناقشا ملف النزوح الذي ينعكس بشكل كبير على لبنان وقبرص.

وأبدت السفير القبرصية، تفهمها الكامل للموقف اللبناني الساعي إلى إيجاد حل مستدام لملف النازحين .

كما استعرض الجانبان - خلال اللقاء - الوضع الأمني جنوبا وحجم الأضرار نتيجة استمرار العدوان مجددا، وتمسك لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701 ".

وأشار الجانبان إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والحرص على تحصين هذه العلاقة.

