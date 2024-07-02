فوز جمعية مهندسى البترول بجامعة الإسكندرية بجائزة التميز من "SPE" الدولية

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفرع الطلابي لجمعية مهندسي البترول SPE بجامعة الإسكندرية، الذى فاز بالجائزة الرئاسية للطلاب المتميزين 2024 الممنوحة للمشاركة المجتمعية.

وأشار الدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إلى أن هذه الجائزة تكرم الفروع الطلابية التي تميزت برامجها وأنشطتها ومستويات مشاركتها على المستوى الدولى، وتقع ضمن فئة أعلى 10٪؜ من الفروع الطلابية الأعلى تصنيفًا، وأوضح أنه سيتم تكريم الفرق الفائزة خلال المؤتمر التقني السنوى ومعرض SPE في شهر سبتمبر القادم بمدينة نيو أورليانز- لويزيانا- بالولايات المتحددة الأمريكية.

ويذكر أن الفرع الطلابي SPE بجامعة الإسكندرية كان قد حصل على هذه الجائزة فى العام الماضى 2023، وجائزة التميز لهذا العام 2024.