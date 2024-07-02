عاطلان يعترفان بسرقة مواتير المياه من العقارات فى مصر القديمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة مواتير المياه في مصر القديمة، بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواتير من العقارات، وذكرا أن أحدهما يتولى مراقبة مدخل العقار، بينما يتولى الآخر فصل الموتور والاستيلاء عليه.



أضاف المتهمان أنهما يبيعان المسروقات لاثنين من عملائهما، ويعلمان أن المواتير من حصيلة جرائم سرقة، حيث يتحصلان عليها بأسعار أقل من قيمتها الأصلية لكونها مسروقة، وبضبطهما اعترفا بشراء المسروقات، وأرشدا عنها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفيد تورط عاطلين في سرقة مواتير مياه من عقارات بمنطقة مصر القديمة.



بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، واعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (شخصين، مقيمان بالقاهرة)، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.