طلاب الثانوية يتوافدون على لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

يؤدى اليوم، طلاب الثانوية العامة وعددهم 7292 طالباً وطالبة بمحافظة أسوان، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ضمن امتحانات الثانوية العامة التى تستمر حتى 17 يوليو المقبل.

أكد محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن طلاب الثانوية العامة بالمحافظة يؤدون الامتحانات فى 27 لجنة على مستوى المحافظة، موزعين على 5 إدارات تعليمية وهى: "أسوان ونصر النوبة ودراو وكوم أمبو وإدفو".

وفى السياق، كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بالوحدات المحلية، بتوفير كافة سبل الراحة لتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والوصول إلى اللجان بكل سهولة ويسر، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة هذا العام التى تمتد حتى يوم الأربعاء 17 يوليو المقبل.



طلاب الثانوية العامة بأسوان (1)



طلاب الثانوية العامة بأسوان (2)