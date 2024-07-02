ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه فى ضوء ما تقوم به الأجهزة التنفيذية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

تابع محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم ، وأسفرت عن تحرير 35 محضر وضبط ما يقرب من 2 طن ونصف لحوم وأسماك ودواجن وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال الفترة من 26 مايو وحتى 23 يونيه، مؤكداً على أنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.



