ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة مواتير المياه، واعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (شخصين، مقيمان بالقاهرة).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مجهولة المصدر).. واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة.

وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بسرقة (مبلغ مالى) من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم.

واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى - بعض المشغولات الذهبية – 4 هواتف محمولة - ساعة سمارت – دراجة هوائية – دراجة نارية) جميعها قام بشرائها من متحصلات واقعة السرقة. وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامه بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية) من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم .. وإعترف بإرتكابه واقعتى سرقة آخرى بذات السلوب.