صحة سوهاج: ضبط 19 ألف عبوة و1800 لتر مشروبات وعصائر مجهولة المصدر

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن ضبط 19 ألف عبوة و1800 لتر من المشروبات والعصائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وذلك في إطار استمرار جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والحملات المتواصلة على جميع مراكز المحافظة واستكمالا للحملات الرقابية السابقة، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف محروس أن الحملات تأتى في اطار توجيهات وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت اشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج، حيث شنت ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية وبالاشتراك مع مكتب مراقبة الاغذية بادارة سوهاج، وايهاب صابر رئيس مكتب مراقبة أغذية سوهاج، ومحمود رفعت، وخالد أحمد مفتشي الاغذية بمكتب سوهاج

أسفرت تلك الحملة والتي تم من خلالها تم المرور علي مخازن السلع الغذائية الاساسية بمدينة سوهاج عن ضبط مايقرب من 19000 عبوة من المشروبات الملونة والخل والعصائر المختلفة مجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل سابقة بغشها ما يقرب من 1800 لتر قبل طرحها للجمهور.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط، وإرسال المحاضر الى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل الوزارة، أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن خط أحمر، وتلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج و جاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.