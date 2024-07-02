صحة الدقهلية: قوافل طبية فى جمصة والعلاج وخدمات الطوارئ مجانا

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالدقهلية عن انطلاق فاعليات التأمين للقوافل العلاجية لمصيف جمصة حيث يتم تقديم الكشف، والعلاج وخدمات الطوارئ مجانا من خلال قافلة مجانية ثابتة.

وأفادت الدكتورة علياء أبو السعود، مدير منسق عام القوافل بأن مواعيد القافلة تبدأ من الثانية ظهرا، وحتى التاسعة مساء يوميا طوال فترة الصيف بمنطقة السوق الكبير أمام شاطىء هدير، وتشمل كشف صحي عام، وباطنة، وأطفال، وعظام، وحميات، ومسالك بولية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، وبرعاية قطاع الطب العلاجي بالوزارة.