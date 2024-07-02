شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع شابين فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات حادث مصرع شابين في قرية البليدة بالعياط، وتبين أن الشابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية، انحرفت عن الطريق، وسقطا من أعلى الطريق الدائري، ليلقيا مصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

أضاف شهود عيان أن رجال الإسعاف عقب وصولهما تأكدوا من وفاتهما في مكان الحادث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثتين لثلاجة المستشفى، لتصرح النيابة بدفنهما، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة البليدة في العياط، وتبين من خلال الفحص أن شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية، سقطا من أعلى الطريق الدائري، مما أدى لإصابتهما، ليفارقا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تم نقل الجثتين لثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.