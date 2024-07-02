شهداء وجرحى فى مجازر جديدة للاحتلال فى دير البلح وغزة ورفح

أحمد علوى

استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن جثامين 12 شهيدا وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عقب قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة اسليم في المدينة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين برصاص طائرات الاحتلال المسيّرة الذي استهدف المواطنين في منطقة المنصورة داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وجرى نقل جثامين الشهداء إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة. كما نسفت قوات الاحتلال مربعاً سكنياً في الحي، وشن طيران الاحتلال غارة شرق حي التفاح المجاور.

واستشهد ثلاثة مواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال غرب رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال للمنطقة ووسط مدينة رفح.

وقالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بأن جثامين 31 شهيدا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وصلت إلى المستشفيات منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وارتفعت عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87141، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.