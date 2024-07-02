سول تستأنف تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود مع بيونج يانج للمرة الأولى منذ 6 سنوات

سول (أ ش أ)

استأنفت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تدريبات بالذخيرة الحية فى نطاقات المدفعية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج للمرة الأولى منذ 6 سنوات، بعد تعليق اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين التى قيدت مثل هذه التدريبات.

وذكر الجيش الكورى الجنوبى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن "التدريبات، التي شملت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طرازي K9 وK105A1، أجريت في نطاقات الخطوط الأمامية في اقليمي غيونغغي وغانغوون".

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر تقريبًا من تعليق كوريا الجنوبية بالكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 في 4 يونيو الماضي في أعقاب حملات بالونات القمامة التي قامت بها كوريا الشمالية ومحاولات تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالقرب من الجزر الحدودية.

وفي الأسبوع الماضي، استأنفت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية مناورة واسعة النطاق بالذخيرة الحية، شملت مدافع هاوتزر من طراز K9 وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز تشونمو، للمرة الأولى منذ 7 سنوات على جزر قريبة من الحدود البحرية الغربية بين الكوريتين الخاضعة لحراسة مشددة.