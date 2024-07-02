رشا راغب: الأكاديمية الوطنية تدعم بناء الشخصية ومصر تستحق كوادر قوية

محمد عبد العظيم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه لا توجد دول كثيرة اتخذت قرارًا شجاعًا مثل الذي اتخذته مصر أن جعلت 2016 عام الشباب والمؤتمرات الوطنية، وخصصت برامج لتأهيل الشباب للقيادة، وتأهيل المرأة.

وأضافت خلال حلقة خاصة واستثنائية عن "بناء الإنسان المصري" عبر NTA Podcast بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو: "الهدف من الالتحاق بالأكاديمية ليس التوظيف، وإنما رحلة تغيير، والرحلة له فيها أمور كثيرة مثل برامج طويلة المدى مثل تأهيل المرأة للقيادة، وتأهيل الشباب للقيادة، وتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، ومحاور لبناء الشخصية المصرية.. مصر تستحق كوادر قوية".

وتعتبر الأكاديمية الوطنية للتدريب أحد الكيانات المهمة داخل الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو، والتي تهدف إلى بناء القدرات البشرية وتطوير قدرات قيادات المستقبل للدولة المصرية، وتهدف الأكاديمية لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية.