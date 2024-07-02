حماس: حالة الأسرى المفرج عنهم تؤكد السلوك الإجرامى لحكومة الاحتلال

وكالات

قالت حركة حماس إن حالة الأسرى المفرج عنهم اليوم وشهاداتهم تؤكد السلوك الإجرامي لحكومة الاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية المعتقلين، ودعت اللجنة الدولية للصليب الآحمر إلى كشف مصير الآف المعتقلين الفلسطينيين الذين اختطفهم جيش الاحتلال من قطاع غزة، ويعمل على إخفائهم قسًرا في ظروف لا إنسانية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد علي أبو شاهين، أن المقاومة في الضفة في حالة تطور مستمر ومنحنى تصاعدي، ولم تتوقف وفي حالة تنام مستمر، وأن قوات الاحتلال بالضفة تلجأ إلى أقصى ما يمكن من قوة ووصل الأمر إلى استخدام طائرات مقاتلة، وتطور وسائل المقاومة في الضفة أجبر قوات الاحتلال على تقليل اقتحاماتها البرية، متسائلا عن دور المنظومة الدولية وكل المنظمات الانسانية مما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير الحرب وتحاول تجميل ما يرتكبه الاحتلال من مجازر.