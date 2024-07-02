جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية: صيانة ومد الصرف الصحى لـ8 قرى بمركز منوف

المنوفية - محمد فتحى

أكد المحاسب إيهاب حجازى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغرى بمحافظة المنوفية، أنه تم اختيار 8 قرى من الوحدات بقرى "برهيم ، سدود، زاوية رازين، فيشا الكبرى ، طملاى، منشأة سلطان ، الحامول" لتنفيذ مشروعات صيانه بمراكز الشباب والمدارس بمنحه من الاتحاد الأوروبى بمبلغ قدره 10 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المنحة تتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة من خلال استكمال أعمال مد شبكات الصرف الصحي بالقرى المذكورة سلفا، وصيانة وترميم مدرسة جزى للتعليم الأساسي وصيانة مركز شباب فيشا الكبرى، وأكد حجازى أنه سوف يتم البدء فى الصيانة بداية الشهر الجارى.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرص الدولة علي التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة.