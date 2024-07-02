اليوم السابع
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تفتيش الطلاب وتحذيرات من الموبايل بلجان الثانوية بالقاهرة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:01 ص
تفتيش الطلاب وتحذيرات من الموبايل بلجان الثانوية بالقاهرة.. فيديو وصور لحظة دخول الطالبات للجان
كتب محمود راغب

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بدأت منذ قليل لجان الثانوية العامة بـ مدرسة غمرة الرسمية لغات بمحافظة القاهرة، السماح للطلاب بالدخول اللجان، تمهيداً لأداء اختبار اللغة الأجنبية الأولى.

وناشدت اللجان الطلاب سرعة الدخول وسط تحذيرات من الدخول للجان بالموبايل أو أى وسائل اتصال ذكية، بالإضافة إلى إجراء التفتيش على الطلاب قبل الدخول .

ويؤدى 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل" الإنجليزية والفرنسية والألمانية".


وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

انتظار الطلاب
انتظار الطلاب

 

اولياء الامور مع ذويهم
اولياء الامور مع ذويهم

 

توافد الطالبات للجان
توافد الطالبات للجان

 

توافد الطلاب
توافد الطلاب

 

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة غمرة بالقاهرة
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة غمرة بالقاهرة

 

دخول طلاب مدرسة غمرة
دخول طلاب مدرسة غمرة

 

طالبات الثانوية العامة
طالبات الثانوية العامة

 

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

 

طلاب
طلاب

 

لحظة دخول الطالبات للجان
لحظة دخول الطالبات للجان


 







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