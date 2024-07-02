"تضامن شمال سيناء" توزع 2 طن لحوم صكوك أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن علي محمد غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، أنه في إطار جهود الدولة الرامية إلى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، تم اليوم استلام 2 طن من اللحوم من وزارة الأوقاف، ضمن برنامج صكوك الأضاحي.

وأضاف أنه سيتم توزيع هذه اللحوم على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.

وأوضح علي محمد غيط، أن هذه الكمية تعتبر الدفعة الأولى التي سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة، لافتا إلى أن عملية التوزيع ستتم تحت إشراف لجنة مشتركة من محافظة شمال سيناء ووزارة الأوقاف، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشهد مراسم استلام وتسليم اللحوم كلا من عبدالعال البدري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء.

ووجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتخصيص جزء من هذه المعونات لدعم أصحاب البصيرة والصم والبكم، تأكيدًا على حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية لكافة فئات المجتمع.

يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية.