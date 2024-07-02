تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 929 شاحنة و315 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 477 شاحنة و292 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 452 شاحنة و 23 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS ، الرياض وامل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي الرياض ، سينا والحرية2، وغادرت السفينتين ALCUDIA EXPRESS وأمل.

كما تم تداول 2250 طن بضائع و 295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4260 راكب بموانيها.



