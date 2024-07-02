تحريات أمن الجيزة تكشف سبب مصرع شاب فى الصف.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالصف، وأشارت التحريات إلى أن الضحية خلال الاستحمام بصحبة أصدقائه في النيل، تعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة، حيث جرفته المياه مما تسبب في غرقه.

وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وشيع أهالى الضحية جنازته، وسط حالة كبيرة من الحزن، خاصة أن عمليات البحث عن جثته استمرت ما يقرب من 3 أيام، حتى تم انتشالها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين غرقا في نهر النيل بالصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابين خلال الاستحمام بنهر النيل، جرفهما التيار، وتعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتم العثور على جثة أحدهما بعد مرور ساعات على الحادث، بينما استمرت عمليات البحث عن الشاب الآخر، حتى تم العثور عليه بعد مرور ما يقرب من 3 أيام، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الصف المركزي، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.