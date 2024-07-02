اليوم السابع
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تجديد حبس متهم تخصص فى سرقة المساكن بالقطامية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:00 ص
تجديد حبس متهم تخصص فى سرقة المساكن بالقطامية حبس - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية، تجديد حبس متهم تخصص في سرقة المساكن بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

المتهم اعترف أمام النيابة بتخصصه في سرقة المساكن، وتنفيذ 3 وقائع سرقة بأسلوب " كسر الباب"، بعد مراقبة المساكن والتأكد من خلو سكانها منها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وبحوزته (شاشة عرض "مجهولة المصدر"- فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار )، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات.

 

 







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